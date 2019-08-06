Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.

Инфляция в России в июле составила 0,2%

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

Наука В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.

Политика В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, прокомментировали возбуждённое против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы.

Шоу-бизнес Глюкоза ответила на слухи о разводе Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.

Футбол «Локомотив»: требования Комличенко выходят за пределы разумного Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.

Политика Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».

Экономика Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.

Экономика Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Экономика «Татнефть» отдаст акционерам всю прибыль за первое полугодие "Татнефть" планирует направить на выплату дивидендов акционерам всю чистую прибыль компании, составившую 93,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Технологии Huawei купила известного российского разработчика Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.

Политика Украина нашла альтернативу российскому топливу Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Армия и оружие Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.