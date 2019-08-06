Экономика

Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25

Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Росстат зафиксировал замедление годовой инфляции

Московский Комсомолец09:10

В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2%

Комсомольская правда09:25

Потребительские цены в России в июле выросли на 0,2%

ТАСС09:14

Годовая инфляция в России замедлилась за июль

Взгляд.ру09:13

Годовая инфляция в России чуть замедлилась в июле

Росбалт09:45

Дефляция в Армении в июле составила 1,9% м/м

Financial Oneвчера в 05:34

Индекс потребительских цен с начала года – 102,8%

Бизнес журналвчера в 02:29
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Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

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Общество

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Происшествия

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Авто

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В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

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Политика

В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы

В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, прокомментировали возбуждённое против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы.
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Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Локомотив»: требования Комличенко выходят за пределы разумного

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.
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Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Экономика

Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население

В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.
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Культура

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

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Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Общество

Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

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В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

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Политика

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

Обновлено в 08:32
Экономика

«Татнефть» отдаст акционерам всю прибыль за первое полугодие

"Татнефть" планирует направить на выплату дивидендов акционерам всю чистую прибыль компании, составившую 93,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Технологии

Huawei купила известного российского разработчика

Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
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Армия и оружие

Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады

Обновлено в 10:05
Политика

Украина нашла альтернативу российскому топливу

Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Музыка

Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
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Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:25
Космос

Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями

Обновлено в 02:08
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
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