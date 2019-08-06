Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25
Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Политика
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, прокомментировали возбуждённое против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Глюкоза ответила на слухи о разводе
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Локомотив»: требования Комличенко выходят за пределы разумного
Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.
Обновлено в 09:24
Политика
Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Экономика
Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.
Обновлено в 10:39
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Экономика
«Татнефть» отдаст акционерам всю прибыль за первое полугодие
"Татнефть" планирует направить на выплату дивидендов акционерам всю чистую прибыль компании, составившую 93,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады
Обновлено в 10:05
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36