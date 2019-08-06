Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25
Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
ЖКХ
Власти Москвы могут выбрать единого оператора вывоза мусора
Власти Москвы планируют провести тендер, чтобы выбрать единого оператора по вывозу мусора.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
Четверть путешествующих на самолетах россиян встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди.
Обновлено в 08:18
Политика
Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Адмирал» в контрольном матче
Московский ЦСКА обыграл другой клуб КХЛ "Адмирал" из Владивостока в контрольном матче.
Обновлено в 12:15
Политика
Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн», выступление главы ИРИ на встрече с руководством МИД страны транслировало государственное телевидение.
Обновлено в 04:07
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Происшествия
На территории детсада на востоке Москвы нашли скелет
Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка.
Обновлено в 10:48
Политика
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Транспорт
В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года
Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
Обновлено в 05:53
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Политика
Украина намерена заменить российское топливо белорусским
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Политика
Генпрокуратура Украины взялась за окружение Порошенко
Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего замглавы администрации прежнего президента Петра Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег.
Обновлено в 11:42
Авто
Российский авторынок продолжил падение
По итогам седьмого месяца 2019 года продажи новых автомобилей сократились на 2,4%. В июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 2,4% по сравнению с седьмым месяцем 2018 года.
Обновлено в 08:10
Кино
Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд-2».
Обновлено в 09:11
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена Константина Крюкова вышла замуж
Недавно стало известно, что бывшая жена Константина Крюкова вышла замуж.
Обновлено в 07:25
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18