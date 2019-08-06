Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25
Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:38, Вашингтон
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:26
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой
В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
Обновлено в 14:51
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Авто
Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo
Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Наука
Ученые перепридумали кондиционирование с помощью радиационного охлаждения
Ученые объяснили свою разработку на простом примере: как только Солнце заходит, Земля и все объекты на ней начинают отдавать тепло.
Обновлено в 12:35
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:59
Общество
Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Apple Card: Apple выпустил свою кредитную карту
Чтобы получить карту, пользователям необходимо подать заявку через приложение «Кошелек»("Wallet") на своем iPhone и заполнить основную информацию: имя, дату рождения, уровень дохода и последние четыре цифры номера социального страхования США.На сайте Apple написано, что пользователи карты будут получать кэшбэки за покупки обратно на карту.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Политика
Суд назначил лингвистическую экспертизу заявлений Медведчука и Бойко
Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений в России членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, передает RT.
Обновлено в 15:27
Политика
Путин провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой
Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Республики Абхазия Раулем Хаджимбой.
Обновлено в 13:58
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 12:02
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте»начала в тестовом режиме скрывать число лайков
Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия счетчиков "лайков" и репостов под постами пользователей.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Казани мужчина до смерти избил 9-месячную дочку своей знакомой
Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, из-за этого мужчина избил ее.
Обновлено в 09:32
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Не выдержав оскорблений, глава ЦИКа Элла Памфилова не смогла сдержать слез.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Двоих пострадавших в ДТП с микроавтобусом эвакуировали в Рязань
В больницы Рязани санитарным транспортом эвакуировали двоих пострадавших на трассе М5 «Урал».
Обновлено в 10:26
Футбол
Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
Защитник "Манчестер Сити" Данило Луис прилетел в Турин. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".
Обновлено в 13:53
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05