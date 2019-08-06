Экономика

Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25

Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Росстат оценил рост цен в июле

Российская газета12:50

Годовая инфляция в России замедлилась за июль

Взгляд.ру09:13

Потребительские цены в России в июле выросли на 0,2%

ТАСС09:14

В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2%

Комсомольская правда09:25

Росстат зафиксировал замедление годовой инфляции

Московский Комсомолец09:10

Годовая инфляция в России чуть замедлилась в июле

Росбалт09:45

Индекс потребительских цен с начала года – 102,8%

Бизнес журналвчера в 02:29
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:38, Вашингтон
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Обновлено в 10:26
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области

При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой

В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
Обновлено в 14:51
Теннис

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Происшествия

Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей

Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Авто

Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo

Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Наука

Ученые перепридумали кондиционирование с помощью радиационного охлаждения

Ученые объяснили свою разработку на простом примере: как только Солнце заходит, Земля и все объекты на ней начинают отдавать тепло.
Обновлено в 12:35
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:59
Общество

Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Apple Card: Apple выпустил свою кредитную карту

Чтобы получить карту, пользователям необходимо подать заявку через приложение «Кошелек»("Wallet") на своем iPhone и заполнить основную информацию: имя, дату рождения, уровень дохода и последние четыре цифры номера социального страхования США.На сайте Apple написано, что пользователи карты будут получать кэшбэки за покупки обратно на карту.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море

Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Здоровье

Медики: Старение организма начинается с пяток

Обновлено в 00:58
Политика

Суд назначил лингвистическую экспертизу заявлений Медведчука и Бойко

Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений в России членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, передает RT.
Обновлено в 15:27
Политика

Путин провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой

Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Республики Абхазия Раулем Хаджимбой.
Обновлено в 13:58
Культура

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 12:02
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте»начала в тестовом режиме скрывать число лайков

Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия счетчиков "лайков" и репостов под постами пользователей.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Космос

Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями

Обновлено в 02:08
Происшествия

В Казани мужчина до смерти избил 9-месячную дочку своей знакомой

Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, из-за этого мужчина избил ее.
Обновлено в 09:32
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез

Не выдержав оскорблений, глава ЦИКа Элла Памфилова не смогла сдержать слез.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Двоих пострадавших в ДТП с микроавтобусом эвакуировали в Рязань

В больницы Рязани санитарным транспортом эвакуировали двоих пострадавших на трассе М5 «Урал».
Обновлено в 10:26
Футбол

Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»

Защитник "Манчестер Сити" Данило Луис прилетел в Турин. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".
Обновлено в 13:53
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
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