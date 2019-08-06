Экономика

Инфляция в России в июле составила 0,2%REGNUM 09:25

Инфляция в России в июле 2019 составила 0,2%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с начала текущего года рост потребительских цен составил 2,7%, в годовом выражении — 4,6%.
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Росстат оценил рост цен в июле

Российская газета12:50

Индекс потребительских цен с начала года – 102,8%

Бизнес журналвчера в 02:29

В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2%

Комсомольская правда09:25

Потребительские цены в России в июле выросли на 0,2%

ТАСС09:14

Росстат зафиксировал замедление годовой инфляции

Московский Комсомолец09:10

Годовая инфляция в России чуть замедлилась в июле

Росбалт09:45

Годовая инфляция в России замедлилась за июль

Взгляд.ру09:13
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика

Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине

По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
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Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:40
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Технологии

«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков

Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Общество

Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Экономика

Ростовская область увеличила производство зерновых

За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».
Обновлено в 04:00
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Кино

Владимир Мединский показал Кремль Квентину Тарантино

Визит режиссера в Москву связан с премьерой его нового фильма "Однажды в Голливуде".
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности

Обновлено в 10:46
Экономика

В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов

В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
Обновлено в 12:54
Политика

Украина нашла «альтернативу» российскому топливу

Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе

Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Минобороны заказало первую партию истребителей «Супер Сухой»

Минобороны заказало у производителей первую партию обновленных истребителей Су-30СМ1 — «Супер Сухой».
Обновлено в 06:16
Происшествия

ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга

В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Здоровье

Специалисты рассказали, о чем может свидетельствовать шум в ушах

Специалисты утверждают, что шум в ушах не всегда может быть безобидным, а при частом повторении становится даже опасным, сообщает «МедикФорум».
Обновлено вчера в 23:24
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Теннис

Серена Уильямс — самая высокооплачиваемая спортсменка года, Шарапова – 7-я

Обновлено в 13:36
Политика

Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
Обновлено в 13:44
Культура

Скончалась лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 11:03
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Технологии

Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом

Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Политика

Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Кино

«Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате

6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
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