Индекс потребительских цен в России с 1 по 9 января 2019 года составил 0,5%. Об этом стало известно в пятницу из данных Росстата. В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%.

Инфляция в России с начала января составила 0,5%

Энергетика Энергетика Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

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