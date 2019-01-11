Экономика
Инфляция в России с начала января составила 0,5%
Инфляция в России с начала января составила 0,5%АБНвчера в 11:45
Индекс потребительских цен в России с 1 по 9 января 2019 года составил 0,5%. Об этом стало известно в пятницу из данных Росстата. В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%.
АБНвчера в 11:45
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Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 05:15
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 году
Продажи АЛРОСА в 2018 году выросли на 6%, до $4,507 млрд, говорится в пресс-релизе алмазодобывающей компании, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 16:39
Финансы
Итоги недели: фондовые индексы проигнорировали падение нефти
Индекс РТС в пятницу увеличился на 0,56%, до 1149 пунктов. С начала года он вырос на 7,49%.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Правительство России расширило границы ТОР на Чукотке
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" в Чукотском автономном округе и ее переименовании в ТОР "Чукотка".
Обновлено в 00:31
Авто
Volkswagen вновь продал рекордное число автомобилей
Германский автопроизводитель Volkswagen сообщил о новом рекорде: за минувший год компания продала 10,83 млн автомобилей, что на 0,9% больше, чем в 2017 году, который тоже был рекордным.
Обновлено вчера в 11:26
Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Россия бросила силы на спасение Венесуэлы
В декабре 2018-го президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия инвестирует более пяти миллиардов долларов в нефтяную отрасль страны и более миллиарда долларов в производство добывающей отрасли.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза
В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Bloomberg узнал о закрытии счетов российских бизнесменов на Кипре
Два российских бизнесмена, которые более десяти лет держали средства на счетах в кипрских банках, закрыли их из-за невозможности подтвердить происхождение денег.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
С начала года в России резко подорожала мука
"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Обновлено вчера в 08:28
Финансы
Украина подсчитала объем выплат по госдолгу в 2019 году
Объем внутреннего долга Минфин Украины оценивает в $8,4 млрд.
Обновлено вчера в 23:39