Экономика

Рекордный рост цен зафиксировал Росстат за первые недели 2019-го года
Руна
01:30

С 1 по 9 января нового года в российских магазинах цены выросли на 0,5%, пишет «URA.RU» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом за неделю стоимость продуктов увеличилась на месячную величину, что стало рекордным показателем инфляции с 2017 года.
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