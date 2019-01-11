Экономика

Инфляция в России с начала января составила 0,5%
АБН
11:45

Индекс потребительских цен в России с 1 по 9 января 2019 года составил 0,5%. Об этом стало известно в пятницу из данных Росстата. В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%.
АБН11:45

Подробнее о событии

Росстат зафиксировал рекордный рост цен в начале 2019 года

URA.Ru09:34

Рост цен в начале января ускорился после повышения НДС

РБК09:01

Цены в России за первые девять дней 2019 года выросли на 0,5%

Взгляд.ру08:19

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,5%

ТАСС08:05

Росстат: среднесуточный рост цен ускорился почти вдвое

News.ru08:00

Инфляция за период с 1 по 9 января составила 0,5% - Росстат

Финмаркет08:00

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,5%

Говорит Москва08:14
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:55, Ашберн
Энергетика

Новак предупредил о дальнейшем повышении цен на бензин

В 2019 году цены на бензин будут расти в пределах инфляции, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Обновлено в 14:09
Экономика

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено в 14:04
Финансы

Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке

Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.
Обновлено в 07:20
Финансы

Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено в 06:59
Экономика

АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 году

Член правления и директор Единой сбытовой организации АК «АЛРОСА» Евгений Агуреев связал рост продаж с высоким уровнем спроса и положительной динамикой цен в I полугодии 2018 года.
Обновлено в 16:39
Финансы

Итоги недели: фондовые индексы проигнорировали падение нефти

Индекс РТС в пятницу увеличился на 0,56%, до 1149 пунктов. С начала года он вырос на 7,49%.
Обновлено в 13:45
Экономика

Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей

Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:50
Экономика

Bloomberg узнал о закрытии счетов российских бизнесменов на Кипре

Два российских бизнесмена, которые более десяти лет держали средства на счетах в кипрских банках, закрыли их из-за невозможности подтвердить происхождение денег.
Обновлено в 15:26
Экономика

Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Финансы

Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу

Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 10:18
Футбол

Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза

В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.
Обновлено в 11:24
Экономика

С начала года в России резко подорожала мука

"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Обновлено в 08:28
Экономика

Эксперты подсчитали потери экономики России за новогодние каникулы

Потери экономики России из-за простоя производств в новогодние праздники составили около 1,32 трлн рублей, что составляет 1,25% от прогнозируемого ВВП, сообщают 11 января Известия со ссылкой на данные РЭУ им. Плеханова.
Обновлено в 04:46
Авто

Volkswagen вновь продал рекордное число автомобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen сообщил о новом рекорде: за минувший год компания продала 10,83 млн автомобилей, что на 0,9% больше, чем в 2017 году, который тоже был рекордным.
Обновлено в 11:26
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