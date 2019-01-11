Индекс потребительских цен в России с 1 по 9 января 2019 года составил 0,5%. Об этом стало известно в пятницу из данных Росстата. В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%.

Инфляция в России с начала января составила 0,5%

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