Инфляция в России с начала года перевалила за 1,5%Росбалт 10:24

Потребительские цены в РФ за период с 5 по 11 марта 2019 года выросли на 0,1%, как и в предыдущие шесть недель. Таким образом, с начала текущего года инфляция в стране достигла 1,6%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Инфляция в России с начала года перевалила за 1,5%

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