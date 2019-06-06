Экономика
Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выраженииИнтерфакс 09:12
В годовом выражении инфляция в мае 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле и 5,3% в марте.
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Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ
Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Общество
Гендиректор «Ворлдскиллс Россия» о том, что делает человека профессионалом
Недавно прошел финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», который, по сути, стал репетицией чемпионата мира.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети
Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
Обновлено в 20:28
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
Обновлено в 13:22
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Футбол
Гуренко вернулся на пост главного тренера минского «Динамо»
Обновлено в 13:35
Общество
Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:26
Кино
Названы любимые сериалы россиян
Российская молодежь предпочитает сериалы "Ольга", "Реальные пацаны", "Полицейский с Рублёвки", "Универ" и "Мажор 3".
Обновлено в 15:44
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Здоровье
Администрация Псковской области и компания Philips планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения
В рамках партнерства стороны планируют совместными усилиями развивать систему здравоохранения в регионе и проводить консультации, семинары и другие мероприятия, которые будут способствовать улучшению качества медицины в Псковской области.
Обновлено в 06:01
Общество
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 20:26
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено в 09:53
Общество
В США планируют снести школу «Колумбайн»
Власти штата Колорадо изучают план по сносу школы "Колумбайн", при стрельбе в которой в 1999 году погибли 13 человек.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено в 12:16
Политика
Президент Associated Press назвал экстраординарной свою встречу с Путиным
Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупных мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была экстраординарной и очень полезной, заявил глава американского агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.
Обновлено в 17:53