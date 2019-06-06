Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выраженииИнтерфакс 09:12

В годовом выражении инфляция в мае 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле и 5,3% в марте.

Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении

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