Экономика

Инфляция в России по итогам июня составит 4,8-4,9% в годовом выраженииТАСС 11:36

Темпы роста цен на непродовольственные товары сохранились на уровне предыдущего месяца, составив 0,22%. При этом в годовом выражении непродовольственная инфляция значительно замедлилась - до 3,8% по сравнению с 4,5% в апреле.
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