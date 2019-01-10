Потребительские цены в России выросли по итогам 2018 года на 4,3%, говорится в материалах Росстата. Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

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