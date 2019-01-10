Экономика

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
ТАСС
08:11

Потребительские цены в России выросли по итогам 2018 года на 4,3%, говорится в материалах Росстата. Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
ТАСС08:11

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Инфляция в России становится труднопрогнозируемой

Ведомости14:53

Объявлено, какие продукты подорожали в 2018 году сильнее всего

Взгляд.ру08:48

Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году

Российская газета08:44

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

Комсомольская правда08:42

Росстат повысил цель по инфляции до 4,3%, так как в декабре инфляция ускорилась до 0,8%

ПРАЙМ10:42

Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза

Газета.Ru08:20

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

ТАСС08:11
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
Энергетика

Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче газа

Добыча газа в России в 2018 году выросла до 725 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:30
Финансы

Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:02
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика

ЦБ и ФАС предупредили банки о недопустимости ухудшения условий вкладов

Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.
Обновлено в 04:17
Экономика

Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Экономика

Bitcoin подешевел на 5%. Курс монеты опустился до $3850

В четверг, 10 января, среднерыночная цена Bitcoin резко снизилась на 5%, до отметки в $3850.
Обновлено в 02:44
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Экономика

Глава ФРС заявил, что низкая цена на нефть выгодна США

Ранее президент США Дональд Трамп на общеполитической дискуссии 73-й Генассамблеи ООН в сентябре 2018 года заявил о том, что США "стали крупнейшим экспортером энергоносителей на земле".
Обновлено в 14:14
Авто

Продажи Lada в 2018 году выросли на 16%

Обновлено в 08:58
Экономика

Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Экономика

Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд

Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Обновлено в 03:27
Финансы

Рубль демонстрирует стабильность

Мощная коррекция на рынках акций, американские индексы растут четыре сессии подряд, рост цен на нефть, которая от минимумов 2018 года уже прибавила больше 20%.
Обновлено в 01:19
Экономика

Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 года стала крупнейшей в Европе по самому любимому из показателей авиационной отрасли - выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 11:58
Экономика

ЦБ обязал форекс-дилеров предупреждать клиентов о рисках

Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и предупреждать клиентов о рисках предоставляемых услуг.
Обновлено в 12:10
Экономика

ФТС в 2018 году увеличила перечисления в бюджет на 32,5%

Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2018 года перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:37
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