Экономика

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%
Реальное время
09:22

Согласно материалам Росстата, в прошлом году цены на продовольственные товары выросли на 4,7%. Непродовольственные товары подорожали за год на 4,1%, услуги — на 3,9%. Отметим, по итогам 2017 года инфляция составила 2,5%.
Реальное время09:22

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Инфляция превзошла ожидания ЦБ

Коммерсантъ17:44

Инфляция в России становится труднопрогнозируемой

Ведомости14:53

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

ТАСС08:11

Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году

Российская газета08:44

Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза

Газета.Ru08:20

Объявлено, какие продукты подорожали в 2018 году сильнее всего

Взгляд.ру08:48

Росстат повысил оценку инфляции в 2018 году до 4,3%

Финмаркет08:00
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Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий

Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.
Обновлено в 22:47
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено в 17:20
Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Обновлено в 11:30
Хоккей

«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин.
Обновлено в 22:00
Политика

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной

Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Омске произошел пожар в мечети

Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.
Обновлено в 21:17
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия

Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля

Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено в 04:08
Космос

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", совершивший 3 января мягкую посадку на обратной стороне Луны, в пятницу завершил панорамную съемку поверхности естественного спутника Земли.
Обновлено в 21:16
Общество

Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто

С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Экономика

Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 13:18
Политика

В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Политика

Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си

Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».
Обновлено в 10:14
Происшествия

Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:38
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Космос

Демонстрационный полет пилотируемого корабля Dragon-2 вновь перенесли

Экспериментальный полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) без экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Обновлено в 21:48
Политика

Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении

Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - на это указывает сверхзвуковое оружие, пишет бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.
Обновлено в 20:18
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

В США заметили гибель российского военного спутника

В настоящее время основу космического эшелона Минобороны России составляют спутники серии «Тундра», первый из которых был доставлен на орбиту в 2015 году.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 18:46
Общество

Российским школьникам могут запретить приносить еду из дома

Роспотребнадзор создал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома.
Обновлено в 08:06
Путешествия

Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам

Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России.
Обновлено в 22:09
Происшествия

Обследование аварийного участка канала имени Москвы начнется в пятницу

Детальное обследование аварийного участка канала имени Москвы, из-за которого в четверг утром произошло затопление Тушинского автомобильного тоннеля на Волоколамском шоссе, начнется в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.
Обновлено в 16:59
Общество

Самый богатый человек в мире решил развестись с женой

Глава компании Amazon.com Джефф Безос, который является богатейшим человеком в мире, объявил о разводе со своей супругой Маккензи.
Обновлено вчера в 18:17
Космос

Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса

Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено в 20:45
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Обновлено в 11:29
Космос

Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.
Обновлено в 21:32
Общество

В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права

Более 40 тысяч женщин Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля.
Обновлено в 17:33
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