Экономика
Инфляция в России не растёт третью неделю подрядБи-порт 05:39
Индекс потребительских цен, по оценке Росстата, с начала июня не менялся и остался на нулевом уровне. Инфляция с начала года составляет 2,4%.Цены по стране выросли на пшено (0,7%), мороженную рыбу, сосиски, рис, чай и соль (0,2%).
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Происшествия
Пропавшую в Одессе девочку нашли мертвой: искать ее помогала мама убийцы
Обновлено в 06:34
Политика
Путин указал на реальную ошибку правительства
Президент России Владимир Путин указал на реальную ошибку правительства. По его словам, это - высокий процент по ипотеке.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Экономика
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 02:31
Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел по продажам Toyota RAV4
Кроссовер Volkswagen Tharu установил очередной рекорд по продажам.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной
Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных веществ, повышающих работоспособность, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин назвал главный способ решить проблему низкого уровня жизни
Ранее в ходе «прямой линии» Путин отметил, что уровень жизни россиян упал. По его словам, сейчас он начинает восстанавливаться.
Обновлено в 05:54
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Финансы
Россия решила выйти на рынок евробондов во второй раз с начала года
В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно.
Обновлено в 06:45
Экономика
Розничные продажи в Великобритании снизились второй месяц подряд
Объем розничных продаж в Великобритании в мае сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 05:03
Здоровье
В Тюменской области запустят пилотную информсистему скорой медпомощи
Пилотную информационную систему скорой медицинской помощи планируется запустить в Тюменской области с 1 августа текущего года, одна из ее особенностей – мобильное автоматизированное место врача с доступом к данным из электронной медицинской карты пациента, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Обновлено в 06:08
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Политика
Виктор Медведчук обвинил Гройсмана в непомерном наращивании госдолга
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман нанес экономике Украины колоссальный вред, поскольку при нем значительно вырос государственный долг страны.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин назвал «полной чушью» обвинения в оккупации Донбасса Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что звучащие в адрес России обвинения в оккупации Донбасса являются "полной чушью".
Обновлено в 06:35
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Технологии
CMC Magnetics покупает Verbatim
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства
Обновлено в 03:48
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Наука
Новый вид кошек нашли на острове Корсика
Новый вид кошачьих, который назвали «кошачья лиса», был обнаружен в лесах Аско на острове Корсика.
Обновлено вчера в 06:20
Футбол
Срна вернулся в «Шахтер» в качестве тренера
Обновлено в 03:30
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Кино
РЕН ТВ устроит последний показ «Игры престолов»
Телеканал РЕН ТВ устроит последний полный показ сериала HBO «Игра престолов», до этого сериал был доступен исключительно по платной подписке.
Обновлено вчера в 11:42