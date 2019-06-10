Экономика

Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 годаКомсомольская правда 07:26

По расчетам ведомства, в начале 2020 года инфляция может опуститься ниже 3,5%. В среднем её значение не должно превышать 3,8% в течение всего года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 года

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