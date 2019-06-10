Экономика
Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 годаКомсомольская правда 07:26
По расчетам ведомства, в начале 2020 года инфляция может опуститься ниже 3,5%. В среднем её значение не должно превышать 3,8% в течение всего года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Экономика
В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Авто
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
Газонокосилка Honda Mean Mower попала в книгу рекордов Гиннеса, разогнавшись с места до 100 миль в час (161 км/час) за 6,29 секунды.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Происшествия
«Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова
Телеканал «Дождь» в понедельник направил запросы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве относительно задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Кабмин готовит предложения нефтяникам по ценам на топливо
Речь идёт о путях дальнейшего взаимодействия правительства с нефтяными компаниями для стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 06:50
Общество
В Хакасии ученик сельской школы набрал на ЕГЭ почти 100 баллов
Всего в Хакасии, как поясняют в министерстве образования и науки, высокие баллы по литературе получили 14 человек.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
Полицейские ликвидировали человека, напавшего на прохожих на вокзале в Швеции.
Обновлено в 08:46
Автоспорт
«Феррари» подаст апелляцию на штраф Феттеля
Обновлено вчера в 18:31
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Политика
Объединенный «Оппоблок» обнародовал первую десятку партийного списка
В первую тройку вошли депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Вадим Новинский, Александр Вилкул.
Обновлено в 07:48
Общество
Квартира в центре Екатеринбурга вошла в топ самых дорогих в стране
Квартира в екатеринбургском элитном ЖК Тихвин за 150 млн рублей попала в число самых дорогих в стране, выставленных на продажу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.
Обновлено в 09:15
Политика
Иран подтвердил отсутствие запроса на С-400
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400.
Обновлено в 04:41
Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 08:15