Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 годаКомсомольская правда 07:26

По расчетам ведомства, в начале 2020 года инфляция может опуститься ниже 3,5%. В среднем её значение не должно превышать 3,8% в течение всего года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 года

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