Экономика
Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах съезда «Единой России», передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 07:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Минэкономразвития: Инфляция по итогам года превысит официальный прогноз
Московский Комсомолецвчера в 23:53
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 01:20
Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:13
Экономика
В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями
В Удмуртской республике – ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" с задолженностью 51,8 миллиона рублей перед 685 работниками", - добавил Вуколов.
Обновлено в 01:20
Экономика
Повод для гордости: Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg
В этом году страна поднялась в рейтинге Doing Business с 35-й на 31-ю строчку, хотя еще шесть лет назад Россия занимала 120-е место.
Обновлено в 03:11
Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено вчера в 09:38
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Минпромторг поддержал идею маркировки детского питания
Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
В Росрыболовстве заявили о снижении цен на красную икру
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что цены на красную икру в России в декабре 2018 года снизились вдвое.
Обновлено в 02:05
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 01:01
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции
Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции Столь провального месяца, как минувший ноябрь, на рынке коллективных инвестиций не было четыре года.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Олега Дерипаски
Минфин США в очередной раз продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве
7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития.
Обновлено вчера в 00:02
Экономика
Табачная компания перешла на марихуану
Крупнейшая табачная компания Altria Group (материнская компания Philip Morris USA, владеющая торговыми марками Marlboro и Parliament) выкупила 45 процентов канадского производителя марихуаны Cronos Group.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Новгородские власти расселят жильцов аварийного фонда
Администрация Новгородской области намерена решить вопрос с расселением людей из аварийного фонда площадью 40 тысяч кв. метров, заявил губернатор области Андрей Никитин на XVIII съезде партии «Единая Россия», проходящем сейчас в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:08