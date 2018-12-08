Экономика

Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз
РБК
вчера в 07:05

Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах съезда «Единой России», передает корреспондент РБК.
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