Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%ТАСС 09:08
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд. С начала года инфляция набрала 1,8%, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция на 25 марта сохранилась на уровне около 5,2%.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика
В Литве вынесли приговор бывшим советским военным
В Литве бывших советских военных осудили за преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, когда во время столкновений у Вильнюсской телебашни погибли 14 человек.
Обновлено в 12:10
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Адвокат: Абызов обвинения отвергает
Ранее СК РФ предъявил Абызову обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 4 млрд рублей).
Обновлено в 06:42
Культура
Юрий Норштейн пожаловался Владимиру Путину на «Союзмультфильм»
Владимир Путин пообещал советскому и российскому аниматору Юрию Норштейну разобраться в ситуации нарушения авторских прав на студии «Союзмультфильм».
Обновлено в 08:49
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:07
Политика
Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой
Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Названы ТОП-5 болезней, которые чаще всего убивают костромичей
В Костромской области назвали заболевания, от которых чаще всего умирают костромичи, узнал KOSTROMA.TODAY.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии
Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Обновлено в 04:15
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Югре грейдер засыпал школьника снегом
Обновлено в 08:42
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку
Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Вологодской области
Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета "Птенец-3", которое произошло в среду днем в Вологодской области.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания
Ранее врачи Боткинской больницы спасли глаз пациента с пересаженным сердцем.
Обновлено в 11:12
Кино
Минкультуры наделит Фонд кино функциями поддержки российских картин в прокате
Министерство культуры обяжет Фонд кино заниматься распределением дат релизов потенциально кассовых, успешных российских фильмов, заявил руководитель ведомства Владимир Мединский.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode
Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.
Обновлено в 02:00
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Финансы
Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Кино
Вышел трейлер нового ромкома Netflix «Идеальное свидание»
Обновлено в 11:30