Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%ТАСС 09:08

Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд. С начала года инфляция набрала 1,8%, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция на 25 марта сохранилась на уровне около 5,2%.

Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%

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