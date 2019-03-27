Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%ТАСС 09:08
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд. С начала года инфляция набрала 1,8%, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция на 25 марта сохранилась на уровне около 5,2%.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
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Обновлено в 11:41
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Футбол
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Обновлено в 13:36
Политика
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Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
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Общество
В Москве рассказали о реставрации Северного речного вокзала
Обновлено в 14:19
Спорт
Брейк-данс может попасть в программу Олимпийских Игр-2024
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Обновлено в 13:43
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
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Общество
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Обновлено в 11:30
Авто
Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Обновлено в 06:40
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
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Происшествия
Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии
Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Политика
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Обновлено в 11:55
Наука
Пигмент кожи может быть использован для создания бионических имплантов
Пигмент кожи и волос используют для получения бионических мозговых имплантов. Технология повышает электропроводимость в миллиарды раз.
Обновлено вчера в 04:07
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Культура
Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову
Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
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Здоровье
Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей
Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто".
Обновлено в 10:36
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Происшествия
На Асафьева загорелось общежитие
Пользователи социальных сетей сообщают, что сегодня вечером на улице Асафьева загорелось здание общежития.
Обновлено в 13:23