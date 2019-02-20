Экономика

Инфляция в России четвертую неделю держится на уровне 0,1%Коммерсантъ 08:54

Недельная инфляция в России с 12 по 18 февраля составила 0,1%. На этом уровне она удерживается уже четвертую неделю подряд, следует из данных Росстата. С начала 2019 года инфляция выросла 1,3%.
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Инфляция в России с начала года приблизилась к 1,5%

Росбалт09:19

Росстат: потребительские цены выросли за неделю на 0,1%

News.ru08:00

Инфляция в России четвертую неделю держится на уровне 0,1%

Коммерсантъ08:54

Опубликованы новые данные о росте цен в России

Взгляд.ру08:41

Инфляция в России с начала февраля составила 0,3%

REGNUM08:28

В Тверской области подешевели свинина, говядина и куры

Московский Комсомолец09:16

Недельная инфляция снова составила 0,1% - Росстат

Финмаркет08:00
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Гаджеты

Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy

Обновлено в 14:46
Хоккей

ЦСКА стал обладателем Кубка Континента

Обновлено в 14:19
Политика

Постпреды стран ЕС одобрили поправки к Газовой директиве

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, согласованный ранее Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.
Обновлено в 14:44
Спорт

Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой

Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин пообещал доплатить пенсионерам

Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено в 05:06
Спорт

Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста

Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Политика

СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай

Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб. По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и "Никифор Бегичев".
Обновлено в 12:27
Политика

Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета

Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу

Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.
Обновлено в 14:05
Кино

В Москве сорвали показ «Мемориалом» скандального фильма «Праздник»

Показ художественного фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского был сорван в знании «Мемориала» в Москве, 20 февраля сообщается на странице НКО «Мемориал» в Facebook.
Обновлено в 14:55
Политика

Порошенко заявил о вывозе в Россию «промышленного потенциала» Донбасса

«27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов», — сказал президент Украины.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве задержан экс-омбудсмен Челябинской области

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов был задержан 20 февраля в Москве.
Обновлено в 14:27
Экономика

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Автоспорт

Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1»

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
Обновлено в 12:38
Политика

CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю

Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.
Обновлено в 14:15
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

В посольстве России не уверены, что Скрипали живы

В посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль все еще живы после покушения.
Обновлено в 12:55
Политика

В НАТО увидели в послании Путина угрозу союзникам

В НАТО увидели в послании Путина Федеральному Собранию угрозу союзникам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.
Обновлено в 11:45
Политика

Янукович пригрозил Порошенко международным трибуналом

Экс-президент Украины Виктор Янукович пригрозил нынешнему главе международным трибуналом в Гааге.
Обновлено в 14:34
Единоборства

Нурмагомедов вызвал Сен-Пьера на бой

Обновлено в 13:02
Происшествия

Националист Демушкин вышел из колонии досрочно

Обновлено в 11:40
Политика

Путин объяснил демонстрацию ракет во время прошлогоднего послания

Президент России Владимир Путин объяснил демонстрацию российского вооружения во время прошлогоднего послания послания Федеральному собранию.
Обновлено в 15:14
Политика

Венесуэла закрыла морскую границу

Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing

Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Суд решит вопрос об аресте женщины, оставившей сына в лесопарке

Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что найденный после проведенной ночи в лесопарке "Лосиный остров" шестилетний мальчик был обмотан скотчем и с полиэтиленовым пакетом на голове.
Обновлено в 08:21
Транспорт

Водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем более девяти часов в сутки

Водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем более девяти часов в сутки Водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем более девяти часов в сутки, каждые 4,5 часа нужно будет отдыхать.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Экономика

Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт

"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивается доступ к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств (считывающее переносное устройство, которое может крепиться к банкомату - ИФ) для обналичивания денежных средств граждан с копий карт", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:45
Экономика

Многодетным семьям компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Москве из общежития РАН эвакуировали около 300 человек

"В результате короткого замыкания в электропроводке на 11 этаже общежития РАН по адресу: ул. Островитянова, дом 35, из здания эвакуированы 270 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:56
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