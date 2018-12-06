По оценкам Росстата, с начала 2018 года потребительские цены в среднем выросли на 3,4%. Напомним, в сентябре 2018 года инфляция составила 0,2% после нулевого показателя в августе. В ноябре 2017 года инфляция фиксировалась на уровне 0,2%, с начала 2017 года — 2,1%.

Инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 0,5%

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