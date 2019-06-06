Экономика

Инфляция в РФ в мае составила 0,3%, годовая замедлилась до 5,1%ПРАЙМ 09:02

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"В мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,4%", — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении показатель замедлился до 5,1% после 5,2% в апреле.
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