Экономика

Инфляция в РФ в феврале составила 0,4%, годовая ускорилась до 5,2%ПРАЙМ 08:21

Инфляция в РФ в месячном выражении в феврале составила 0,4% после 1% в январе, в годовом — ускорилась до 5,2%, следует из сообщения Росстата.
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Росстат: в России началось снижение цен на овощи

Российская газета21:00

Инфляция в России с начала 2019 года достигла 1,5%

REGNUM08:32

Опубликованы новые данные об инфляции в России

Взгляд.ру08:46

Инфляция в России шестую неделю подряд не превышает 0,1%

Коммерсантъ08:43

Инфляция в РФ замедлилась до 0,4% в феврале и ускорилась до 5,2% в годовом выражении

Интерфакс08:18

Рост цен в феврале ускорился до 5,2%

РБК10:06

Инфляция в Белгородской области сохранилась на низком уровне по итогам 2018 года

Белфинанс04 марта в 08:06
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Общество

Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя

Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.
Обновлено в 21:19
Политика

Волгоградский депутат извинился за заявление о пенсиях и тунеядцах

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев попросил прощения за своё высказывание о том, что маленькие пенсии получают тунеядцы.
Обновлено в 16:31
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Филадельфии»

Обновлено в 22:26
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Общество

В США россиянку признали виновной в похищении своих детей

Обновлено в 22:23
Общество

Глава Facebook увидел будущее соцсетей в большей приватности

В своем блоге Цукерберг рассказал, что последние 15 лет Facebook и Instagram позволяли пользователям находить друзей и сообщества по интересам.
Обновлено в 22:30
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

По сумме двух матчей счёт противостояния 3:3, МЮ проходит дальше благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.
Обновлено в 17:00
Политика

Компания Huawei подала в суд на правительство США

Китайская компания Huawei обратилась в окружной суд Техаса с иском против правительства США.
Обновлено в 22:30
Происшествия

Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд

Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ России

Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы России.
Обновлено 04 марта в 19:02
Политика

Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату.
Обновлено в 20:55
Политика

Трамп пригрозил отказом от дебатов на «радикально левых» телеканалах

Президент США Дональд Трамп в преддверии президентских выборов может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов.
Обновлено в 22:06
Политика

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Общество

Чего хотят женщины: ВЦИОМ назвал самые желанные подарки к 8 Марта

Обновлено в 22:28
Путешествия

В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать за шлепанцы

В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев.
Обновлено в 21:27
Политика

Эрдоган допустил покупку у России С-500

Обновлено в 15:39
Происшествия

Сошли с рельсов четыре вагона на станции в Новосибирской области

Обновлено в 22:28
Происшествия

В Бурятии бухгалтер отдела МВД похитила более 4 млн рублей

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении бывшего бухгалтера отдела МВД России по Иволгинскому району, похитившей более 4 млн рублей.
Обновлено в 22:50
Авто

В США назвали Aurus конкурентом Bentley и Rolls‐Royce

Больше других американские журналисты выделили бронированный лимузин Aurus Senat L700, который превосходит размерами Rolls-Royce Phantom и Maybach 62.
Обновлено в 20:46
Происшествия

Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей

В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено в 13:26
Экономика

МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане

Штраф в $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено в 20:44
Энергетика

Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США

Банк специализируется на Венесуэле: он отмечает, что возросшие поставки российских нефтепродуктов в США — это следствие «адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти».
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

В Швеции оценили военный потенциал российских «Искандеров»

Обновлено в 20:04
Происшествия

Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода

Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров обругал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерск.
Обновлено в 18:36
Здоровье

Определен простой способ сохранить здоровое сердце

Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Раулю Арашукову предъявили обвинение

СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

На вооружение поступили электрошасси «Платформа-О», сообщили СМИ

Обновлено в 18:48
Общество

Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта

Обновлено в 18:13
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
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