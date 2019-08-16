Экономика
Инфляция в Петербурге демонстрирует стабильностьREGNUM 05:29
Инфляция в Санкт-Петербурге в июле 2019 года осталась на уровне июня и составила 4,3%, при том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России.
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Овощи и молочка подорожали, а сахар и мясо подешевели в Петербурге
Санкт-Петербургские ведомости06:26
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал «Лучше, чем люди» вышел на сервисе Netflix 16 августа.
Обновлено в 06:54
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы В пятницу, 16 августа, исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссер Веры Глаголевой, которая боролась с раком желудка.
Обновлено в 03:39
Наука
Ученые обнаружили ген, отвечающий за старение
Обновлено вчера в 01:32
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордные $2,35 млрд
Обновлено в 10:28
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям в море
В морском полигоне боевой подготовки проведено специальное учение по пополнению запасов материальных средств кораблей флота и оказание помощи аварийным кораблям и судам.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Кино
Вышел трейлер драмы «Зеровилль» Джеймса Франко
Обновлено в 02:51
Хоккей
«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Общество
Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям
Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Петербурге произошла перестрелка
Обновлено в 12:17
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49