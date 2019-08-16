Экономика

Инфляция в Петербурге демонстрирует стабильностьREGNUM 05:29

Инфляция в Санкт-Петербурге в июле 2019 года осталась на уровне июня и составила 4,3%, при том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России.
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Центробанк заявил о снижении инфляции в Северо-Западном округе

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В Северо-Западном федеральном округе снизилась инфляция

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Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению

Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
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Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
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Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы

Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы В пятницу, 16 августа, исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссер Веры Глаголевой, которая боролась с раком желудка.
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Ученые обнаружили ген, отвечающий за старение

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Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

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Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен

Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС

Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Политика

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков

Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
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Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордные $2,35 млрд

Обновлено в 10:28
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Россиянка оставила у храма сумку с новорожденным и скрылась

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям в море

В морском полигоне боевой подготовки проведено специальное учение по пополнению запасов материальных средств кораблей флота и оказание помощи аварийным кораблям и судам.
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Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

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Вышел трейлер драмы «Зеровилль» Джеймса Франко

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Хоккей

«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России

«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
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Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
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Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки

Обновлено вчера в 22:13
Экономика

В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны

Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Общество

С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

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Общество

Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям

Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
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ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

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Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

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В Петербурге произошла перестрелка

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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

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