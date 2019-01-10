Экономика

Инфляция в 2018 году составила 4,3%, превысив прогноз Росстата
Метагазета
10 января в 08:55

Инфляция в России по окончанию 2018 года составила 4,3%, что выше указанного ранее прогноза Росстата в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю. Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 5,5% в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.
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