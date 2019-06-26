Экономика

Инфляция сдвинулась с нулевой отметкиКоммерсантъ вчера в 14:23

Уровень инфляции начал расти, следует из материалов Росстата за 18–24 июня. С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.
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Росстат впервые за месяц зафиксировал рост потребительских цен

REGNUMвчера в 17:33

Инфляция сдвинулась с нулевой отметки

Коммерсантъвчера в 14:23

Недельная инфляция в РФ с 18 по 24 июня ускорилась до 0,1%

ПРАЙМвчера в 09:05

Инфляция в России с начала года вдвое опередила европейскую

Росбалтвчера в 11:20

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%

News.ruвчера в 09:25

Инфляция в России ускорилась

Взгляд.рувчера в 09:28

Инфляция в России с 18 по 24 июня составила 0,1%

Finam.Ruвчера в 09:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:37, Вашингтон
Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

Обновлено в 02:05
Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Томске загорелась колония, осужденных эвакуировали

Сегодня утром в лечебно-исправительном учреждении №1 УФСИН, расположенном в Октябрьском округе Томска, произошел пожар.
Обновлено в 00:39
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:11
Кино

В США скончался актер из сериала «Альф»

В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

В Калининграде экс-полицейские предстанут перед судом по делу о краже янтаря

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области и троих его подчиненных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 02:31
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Происшествия

В центре Екатеринбурга в аварию попала правительственная машина

Во время аварии в центре Екатеринбурга перевернулась машина. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы произошедшего.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Россия получила первую заявку на экспорт боевого робота «Уран-9Э»

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку

Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Обновлено вчера в 12:16
Общество

Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика

В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского

Вероятность контактов крымских властей с новым постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем исключена, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Влад Кадони раскритиковал внешность Юлии Барановской

Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Челябинске в массовой аварии пострадали шесть человек

Обновлено в 01:40
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
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