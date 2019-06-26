Инфляция сдвинулась с нулевой отметкиКоммерсантъ вчера в 14:23

Уровень инфляции начал расти, следует из материалов Росстата за 18–24 июня. С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.

Происшествия В Томске загорелась колония, осужденных эвакуировали Сегодня утром в лечебно-исправительном учреждении №1 УФСИН, расположенном в Октябрьском округе Томска, произошел пожар.

Кино В США скончался актер из сериала «Альф» В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Кино Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".

Происшествия В Калининграде экс-полицейские предстанут перед судом по делу о краже янтаря "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области и троих его подчиненных", - сказали в пресс-службе.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Происшествия В центре Екатеринбурга в аварию попала правительственная машина Во время аварии в центре Екатеринбурга перевернулась машина. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы произошедшего.

Общество Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Шоу-бизнес Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.

Происшествия В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.

Общество Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.

Экономика Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Политика В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского Вероятность контактов крымских властей с новым постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем исключена, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Армия и оружие Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.

Армия и оружие НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Энергетика Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.