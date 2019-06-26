Экономика

Инфляция сдвинулась с нулевой отметкиКоммерсантъ вчера в 14:23

Уровень инфляции начал расти, следует из материалов Росстата за 18–24 июня. С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.
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Росстат впервые за месяц зафиксировал рост потребительских цен

REGNUMвчера в 17:33

Недельная инфляция в РФ с 18 по 24 июня ускорилась до 0,1%

ПРАЙМвчера в 09:05

Инфляция в России ускорилась

Взгляд.рувчера в 09:28

Недельная инфляция в России начала ускоряться

Росбалтвчера в 09:26

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%

News.ruвчера в 09:25

Инфляция сдвинулась с нулевой отметки

Коммерсантъвчера в 14:23

Инфляция в России с 18 по 24 июня составила 0,1%

Finam.Ruвчера в 09:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия

Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Путин изменил расчет НДФЛ задним числом

Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон

В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Кино

На Сахалине во второй раз проходит фестиваль «Утро Родины»

"Утро Родины" - единственный в России фестиваль отечественного телевизионного кино, которое, как известно, по многим рейтингам давно обогнало иностранное.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса

Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

В России разрабатывается плавающий танк на базе самоходки «Спрут»

В России разрабатывается плавающий танк на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1», сообщили в АО «СКБМ», которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы».
Обновлено вчера в 20:17
Общество

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено вчера в 17:19
Музыка

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено 25 июня в 23:05
Общество

В КНДР пропал студент из Австралии

В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе

Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено вчера в 11:09
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле

Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Японии столкнулись минный тральщик ВМС и сухогруз

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов

43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 17:10
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие

Высший пилотаж показали экипажи ВКС РФ на «Армии-2019»

Ранее сообщалось, что летную программу форума «Армия-2019» открыли пилотажные группы «Русские Витязи» на фронтовых истребителях поколения 4+ Су-30СМ и «Стрижи» на легких истребителях МиГ-29.
Обновлено вчера в 22:00
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