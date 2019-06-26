Экономика
Инфляция сдвинулась с нулевой отметкиКоммерсантъ 14:23
Уровень инфляции начал расти, следует из материалов Росстата за 18–24 июня. С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.
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