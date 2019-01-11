Экономика
Инфляция с начала года составила 0,5%
Инфляция с начала года составила 0,5%Московский Комсомолец17:46
По оценкам Росстата, рост потребительских цен в стране составил 0,5% с 1 по 9 января. В прошлом году в это же время цен выросли на 0,2%.
Московский Комсомолец17:46
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Космос
SpaceX устроит масштабные сокращения
Компания SpaceX сократит десять процентов своих сотрудников - 600 человек. Об этом пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 22:38
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.
Обновлено в 23:09
Происшествия
В многоквартирном доме в Якутске произошел пожар
Пожар произошел в многоквартирном доме в Якутске, сообщает ГУ МЧС России по республике Саха.
Обновлено в 22:27
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 07:03
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено в 22:11
Политика
«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции
Думается, что и на этот раз им не избежать главной магистрали Парижа, где по сложившейся за два месяца традиции завершаются субботние "налеты" неформалов на столицу.
Обновлено в 23:25
Происшествия
Аэропорт Волгограда закрыли из-за непогоды
Аэропорт Волгограда закрылся из-за снегопада, авиарейс компании S7 Airlines Москва–Волгоград был направлен на запасной аэродром в Астрахани.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Крыша здания обрушилась на людей в Харькове
Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Спорт
Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками
Обновлено в 17:55
Политика
Дональд Трамп объявил о падении цен на лекарства впервые за 50 лет
Президент США Дональд Трамп объявил, что цены на лекарства упали в 2018 году впервые за 50 лет.
Обновлено в 22:34
Происшествия
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
Кстати, именно Василенко является главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Спорт
Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за тумана
Об отмене части пятого этапа автомобильного ралли-марафона «Дакар», проходящего в Перу, по причине сильного тумана, сообщает 12 января пресс-служба соревнований.
Обновлено в 23:22
Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Спорт
Как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу
Обновлено в 15:38
Политика
Делегацию России на форуме в Давосе возглавит Орешкин
Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:48
Космос
Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны
В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Наука
Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью
Обновлено в 01:42
Политика
Американского конгрессмена не пустили на заседание с пивом
Демократа Джо Каннингема, впервые избранного в конгресс США, не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива.
Обновлено в 19:32
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Бельгии погиб участник акции протеста «желтых жилетов»
Обновлено в 20:55
Общество
Россиянина вернули в Петербург после 9 лет бродяжничества в Эквадоре
Обновлено в 18:52
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58