Экономика

Центробанк РФ озвучил прогноз по инфляции в 2019 году
Экономика сегодня
08:05

В 2019 году годовая инфляция составит 5,0–5, %, говорится в прогнозе Банка России. Ожидается, что квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении после ускорения в I квартале до отметки выше 5,5 % замедлятся до 4 % уже во II полугодии.
Экономика сегодня08:05
с чего всё началось

Инфляция в России становится труднопрогнозируемой

«В следующий год мы входим без запаса по уровню инфляции, который был ранее, а также с прогнозом существенного повышения инфляции», – комментировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина повышение ключевой ставки в декабре.
Ведомостивчера в 14:53

Подробнее о событии

ЦБ назвал ожидаемый в 2019 году уровень инфляции

Rambler News Service07:30

Центробанк РФ озвучил прогноз по инфляции в 2019 году

Экономика сегодня08:05

Инфляция превысила прогноз Центробанка РФ

Уралинформбюро00:20

ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году

Газета.Ru06:56

Росстат: Инфляция в России превысила 4%

Хакасия-Информвчера в 23:18

Инфляция превзошла ожидания ЦБ

Коммерсантъвчера в 17:44

Как жить в 2019 году: подорожает практически всё

REGNUMвчера в 15:56
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Технологии

SpaceX проведет масштабные сокращения

Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено в 20:15
Происшествия

16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

В результате пожара в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова в Якутске погиб один человек.
Обновлено в 20:46
Кино

Серебренникову дали премию «Белый слон» за фильм «Лето»

Обновлено в 13:18
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Обновлено в 17:12
Спорт

Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана

Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Музыка

Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:28
Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Гаджеты

WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года

Обновлено в 07:03
Политика

Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость

Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Политика

Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch

Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Космос

Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Политика

Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»

В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Политика

Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача.
Обновлено в 21:57
Политика

На Украине рассказали о «серьезной опасности» Крымского моста

Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.
Обновлено в 19:16
Политика

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.
Обновлено в 13:00
Общество

В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Финансы

Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

США решили отправить военные корабли в Арктику

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Спорт

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Обновлено в 10:05
Политика

800 тысяч чиновников США остались без зарплат из-за бюджетного кризиса

Около 800 тысяч государственных служащих в США остались без заработных плат из-за приостановки работы правительства, передаёт 11 января Associated Press.
Обновлено в 15:46
Баскетбол

ЦСКА уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:31
Политика

Госдеп решил ослабить ограничения по оказанию гумпомощи КНДР

Госдепартамент США принял решение ослабить некоторые ограничения по оказанию гуманитарной помощи КНДР, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатические и гуманитарные источники.
Обновлено в 20:32
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