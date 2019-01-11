«В следующий год мы входим без запаса по уровню инфляции, который был ранее, а также с прогнозом существенного повышения инфляции», – комментировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина повышение ключевой ставки в декабре.

с чего всё началось

В 2019 году годовая инфляция составит 5,0–5, %, говорится в прогнозе Банка России. Ожидается, что квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении после ускорения в I квартале до отметки выше 5,5 % замедлятся до 4 % уже во II полугодии.

Центробанк РФ озвучил прогноз по инфляции в 2019 году

Технологии Технологии SpaceX проведет масштабные сокращения Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.

Происшествия Происшествия Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.

Происшествия Происшествия 16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке 16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Происшествия Происшествия Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске В результате пожара в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова в Якутске погиб один человек.

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.

Происшествия Происшествия Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Спорт Спорт Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.

Музыка Музыка Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Энергетика Энергетика Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Гаджеты Гаджеты WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года

Политика Политика Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.

Политика Политика Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.

Происшествия Происшествия В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.

Космос Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.

Космос Космос Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.

Политика Политика Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.

Происшествия Происшествия Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.

Происшествия Происшествия В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов» В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.

Политика Политика Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача.

Политика Политика На Украине рассказали о «серьезной опасности» Крымского моста Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.

Политика Политика В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.

Общество Общество В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.

Финансы Финансы Сбербанк повысит ставки по ипотеке Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.

Армия и оружие Армия и оружие США решили отправить военные корабли в Арктику Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.

Спорт Спорт Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Политика Политика 800 тысяч чиновников США остались без зарплат из-за бюджетного кризиса Около 800 тысяч государственных служащих в США остались без заработных плат из-за приостановки работы правительства, передаёт 11 января Associated Press.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.