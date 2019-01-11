Экономика
В 2019 году годовая инфляция составит 5,0–5, %, говорится в прогнозе Банка России. Ожидается, что квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении после ускорения в I квартале до отметки выше 5,5 % замедлятся до 4 % уже во II полугодии.
Экономика сегодня08:05
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с чего всё началось
«В следующий год мы входим без запаса по уровню инфляции, который был ранее, а также с прогнозом существенного повышения инфляции», – комментировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина повышение ключевой ставки в декабре.Ведомостивчера в 14:53
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Технологии
SpaceX проведет масштабные сокращения
Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено в 20:15
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске
В результате пожара в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова в Якутске погиб один человек.
Обновлено в 20:46
Кино
Серебренникову дали премию «Белый слон» за фильм «Лето»
Обновлено в 13:18
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Спорт
Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана
Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:28
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 07:03
Политика
Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость
Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Политика
Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch
Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже
Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Космос
Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны
В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»
В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Политика
Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США
Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача.
Обновлено в 21:57
Политика
На Украине рассказали о «серьезной опасности» Крымского моста
Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.
Обновлено в 19:16
Политика
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.
Обновлено в 13:00
Общество
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:05
Политика
800 тысяч чиновников США остались без зарплат из-за бюджетного кризиса
Около 800 тысяч государственных служащих в США остались без заработных плат из-за приостановки работы правительства, передаёт 11 января Associated Press.
Обновлено в 15:46
Баскетбол
ЦСКА уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:31
Политика
Госдеп решил ослабить ограничения по оказанию гумпомощи КНДР
Госдепартамент США принял решение ослабить некоторые ограничения по оказанию гуманитарной помощи КНДР, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатические и гуманитарные источники.
Обновлено в 20:32