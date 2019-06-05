Инфляционные ожидания снизились в мае до 9,3%Саминвестор 09:08

В мае 2019 года инфляционные ожидания россиян снизились до 9,3% с 9,4% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, основанные на результатах опросов ООО «инФОМ». В годовом выражении показатель увеличился на 0,7 процентного пункта (8,6% в мае 2018 года).

Инфляционные ожидания снизились в мае до 9,3%

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