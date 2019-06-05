Экономика
Инфляционные ожидания снизились в мае до 9,3%Саминвестор 09:08
В мае 2019 года инфляционные ожидания россиян снизились до 9,3% с 9,4% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, основанные на результатах опросов ООО «инФОМ». В годовом выражении показатель увеличился на 0,7 процентного пункта (8,6% в мае 2018 года).
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
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Обновлено в 04:56
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
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Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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Наука
Представлен концепт V-образного авиалайнера
Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
Обновлено в 04:29
Общество
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Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой
Обновлено в 06:44
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.
Обновлено в 02:12
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа
Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников
Пелагея на фото позировала с длинными распущенными волосами, а ведь поклонники привыкли видеть ее с другой укладкой.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Экономика
Socar получил долю в Антипинском НПЗ
Совместное предприятие Сбербанка (40%) и Socar (60%) – ООО «Сокар энергоресурс» – купило кипрскую структуру Vikay Industria lim, которой принадлежит 80% в Антипинском НПЗ (Тюменская обл.), рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон сделки, а также подтвердил представитель Сбербанка.
Обновлено в 07:28
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Политика
Трамп провел в Портсмуте встречу с Меркель
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Портсмуте встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:55
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Футбол
«Рубин» подтвердил отставку Бердыева
Сайт казанского футбольного клуба "Рубин" подтвердил отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Общество
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru
В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Кино
Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня
Обновлено в 05:30