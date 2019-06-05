Экономика
Инфляционные ожидания россиян в мае стабилизировалисьФинмаркет вчера в 09:05
Инфляционные ожидания населения РФ в мае практически не изменились, ценовые ожидания предприятий на ближайшие месяцы продолжили снижение, однако его темп замедлился, сообщается в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
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Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Политика
В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Обновлено в 03:02
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Общество
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка – Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский выступил с обращением к руководству России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
СМИ узнали о военных ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Некоторые документы свидетельствуют о присутствии 170 российских зенитчиков на границе с Украиной в Ростовской области в момент, когда был сбит малайзийский Boeing 777.
Обновлено в 02:07
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Кино
Данила Козловский стал почетным президентом кинофестиваля «Игра света»
Почетным президентом сахалинского кинофестиваля «Игра света» назначен российский актер, режиссер и продюсер Данила Козловский.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Энергетика
«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК
Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
Обновлено в 01:40
Политика
В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику
Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault
В прошлом месяце FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.
Обновлено в 03:05
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Наука
Ученые узнали, как организм защищается от появления опасных мутаций
Стресс провоцирует возникновение сбоев при синтезе РНК, итогом которых становятся опасные мутации — заявляют российские ученые, описавшие биологические механизмы, препятствующие появлению мутаций.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США
В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:45
Интернет
Роскачество рассказало о составлении надежных паролей к аккаунтам
В Роскачестве дали рекомендации по составлению паролей к аккаунтам, который минимизируют риски их взломов.
Обновлено в 02:59
Экономика
В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека
Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено вчера в 11:38