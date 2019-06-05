Экономика

Инфляционные ожидания россиян в мае стабилизировалисьФинмаркет вчера в 09:05

Инфляционные ожидания населения РФ в мае практически не изменились, ценовые ожидания предприятий на ближайшие месяцы продолжили снижение, однако его темп замедлился, сообщается в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
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Мысли о рецессии: где ожидается в ближайшие 18 месяцев

Финмаркет02:51

ЦБ: повышение НДС перестало быть угрозой для цен

Ведомостивчера в 13:17

ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян в мае

News.ruвчера в 09:07

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в мае практически не изменились

Банки.рувчера в 08:41

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

ТАССвчера в 08:40

Инфляционные ожидания населения снизились до 9,3%

Московский Комсомолецвчера в 08:39

Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в мае снизились до 9,3%

ПРАЙМвчера в 08:16
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Общество

Бари Алибасова готовят к срочной операции

Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Политика

В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Обновлено в 03:02
Политика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Экономика

Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Общество

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка – Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Политика

Зеленский выступил с обращением к руководству России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

СМИ узнали о военных ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17

Некоторые документы свидетельствуют о присутствии 170 российских зенитчиков на границе с Украиной в Ростовской области в момент, когда был сбит малайзийский Boeing 777.
Обновлено в 02:07
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Кино

Данила Козловский стал почетным президентом кинофестиваля «Игра света»

Почетным президентом сахалинского кинофестиваля «Игра света» назначен российский актер, режиссер и продюсер Данила Козловский.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Общество

В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку

В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Энергетика

«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК

Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
Обновлено в 01:40
Политика

В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику

Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика

Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

В прошлом месяце FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.
Обновлено в 03:05
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Наука

Ученые узнали, как организм защищается от появления опасных мутаций

Стресс провоцирует возникновение сбоев при синтезе РНК, итогом которых становятся опасные мутации — заявляют российские ученые, описавшие биологические механизмы, препятствующие появлению мутаций.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США

В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:45
Интернет

Роскачество рассказало о составлении надежных паролей к аккаунтам

В Роскачестве дали рекомендации по составлению паролей к аккаунтам, который минимизируют риски их взломов.
Обновлено в 02:59
Экономика

В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека

Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено вчера в 11:38
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