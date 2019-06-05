Экономика

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%ТАСС 08:40

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян в мае

News.ru09:07

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

ТАСС08:40

ЦБ РФ объявил о небольшом снижении инфляционных ожиданий россиян

Интересант08:47

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в мае практически не изменились

Банки.ру08:41

Инфляционные ожидания россиян в мае стабилизировались

Финмаркет09:05

Инфляционные ожидания населения снизились до 9,3%

Московский Комсомолец08:39

Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в мае снизились до 9,3%

ПРАЙМ08:16
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Футбол

«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

Кучма предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма, назначенный представителем Киева в Контактной группе, предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса на следующем заседании.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке

Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено в 11:28
Политика

Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Административное здание горит на востоке Москвы

Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Экономика

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
Обновлено в 01:29
Авто

Suzuki озвучила цены на специальную версию Suzuki SX4

Стоимость специальной версии Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer находится в пределах 1 615 990 рублей.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Ученые заявили о смертельной опасности яиц

Обновлено в 08:07
Авто

«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Общество

Рыбы воспользуются своим обаянием, а Тельцам улыбнется удача

Вечером вам улыбнется удача, пользуйтесь моментом.
Обновлено 03 июня в 13:00
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Футбол

Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Обновлено в 06:06
Спорт

Коляда и Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии

Российские фигуристы Михаил Коляда и Алина Загитова примут участие в шоу The Ice в Японии, информирует официальный сайт представления.
Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы

Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".
Обновлено в 11:27
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре

Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 12:25
Общество

Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

Обновлено в 09:55
Политика

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке

В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Транспорт

Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено в 12:45
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов

В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 07:40
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