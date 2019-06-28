Экономика

Инфляционные ожидания россиян в июне усилилисьТАСС 10:31

Инфляционные ожидания населения в июне составили 9,4% против 9,3% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ. "Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,4%, месяцем ранее - 9,3%", - говорится в материалах регулятора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Инфляционные ожидания россиян выросли в июне

News.ru10:18

ЦБ отметил ухудшение оценки населением своего материального положения в ближайший год

Интерфакс10:56

Обеспокоенность населения ростом цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий - ЦБ РФ

Финмаркет10:46

Инфляционные ожидания россиян в июне усилились

ТАСС10:31

Инфляционные ожидания в июне остались повышенными

АК&М10:24

Инфляционные ожидания россиян в июне немного усилились

DP.RU11:04

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июне не изменились

Банки.ру10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Экономика

«Группа ЛСР» выплатит акционерам дивиденды на сумму 8 млрд рублей

Впервые решение о выплате дивидендов своим акционерам "Группа ЛСР" приняла в 2011 году.
Обновлено в 11:03
Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Обновлено в 11:13
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Транспорт

Движение на трассе «Сибирь» в Иркутской области полностью открыто

Обновлено в 05:23
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Никита Пресняков резко ответил на комментарий о беременности жены

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков категорично выразился в комментарии для подписчика в Instagram, который предположил, что супруга знаменитости беременна.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова

Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Общество

Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет

«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Общество

Всемирный курултай башкир в Уфе начался со скандала

Как стало известно, организаторы Курултая исключили Алчинова из списка участников. Но он пытался попасть на мероприятие обманным способом.
Обновлено в 05:24
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Гаджеты

Производителей смартфонов обяжут устанавливать российский софт

Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Путин об отношении к Трампу, деле Скрипалей и саммите G20

G20 Интервью состоялось в преддверии саммита стран G20 в японском городе Осака.
Обновлено вчера в 18:16
Кино

«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае

За пятнадцать дней проката фильм Антона Мегердичева накопил 75,47 млн юаней или $10,95 млн.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Технологии

В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное