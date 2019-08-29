В ЦБ РФ сообщили об уменьшении показателя инфляционных ожиданий до 9,1%, что является наиболее низким значением с начала лета 2018 г. В информационно-аналитических комментариях "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" отмечается, что усредненный показатель инфляционных ожиданий на следующие 12 месяцев в августе снизился на 0,3% по сравнению с июлем.

Инфляционные ожидания в России снизились до минимума с июня 2018 года

Политика Источник в Москве опроверг завершение обмена людьми с Украиной Информированный источник в Москве сообщил, что обмен удерживаемыми лицами будет совершен после оформления всех необходимых документов.

Политика Секретарь СНБО Украины заявил о надежде на обмен заключенными в пятницу Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоится в пятницу, 30 августа.

Происшествия СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолета "Уральских авиалиний" из-за столкновения со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Политика Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Политика Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.

Политика Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.

Происшествия 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии В Германии в ДТП с автобусом пострадало 30 человек. Авария произошла в федеральной земле Бранденбург.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

Общество Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Политика В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Экономика Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа По словам источников, в ходе первого этапа акции компании будут размещены на бирже в Саудовской Аравии, причем уже в 2019 году.

Происшествия Самолет FlyDubai вернулся в Ташкент из-за поломки во время полета Самолет авиакомпании FlyDubai был вынужден вернуться в Ташкент из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".

Кино Скончался знаменитый французский актер Мишель Омон В Париже в возрасте 82 лет умер актер Мишель Омон. Как пишет Le Figaro, информацию о смерти подтвердили представитель актера и его дочь.

Футбол Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Наука Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.

Политика Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.

Политика Как относится к России новый глава парламента Украины Верховная рада Украины избрала спикером парламента Дмитрия Разумкова, сообщил телеканал «112 Украина».

Политика Верховная рада назначила новое правительство Украины Верховная рада Украины вечером 29 августа утвердила состав нового правительства, который депутатам предложил ранее назначенный премьер-министр Алексей Гончарук.