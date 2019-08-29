Финансы
Вести.ФинансИнфляционные ожидания в России снизились до минимума с июня 2018 года
В ЦБ РФ сообщили об уменьшении показателя инфляционных ожиданий до 9,1%, что является наиболее низким значением с начала лета 2018 г. В информационно-аналитических комментариях "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" отмечается, что усредненный показатель инфляционных ожиданий на следующие 12 месяцев в августе снизился на 0,3% по сравнению с июлем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Политика
Источник в Москве опроверг завершение обмена людьми с Украиной
Информированный источник в Москве сообщил, что обмен удерживаемыми лицами будет совершен после оформления всех необходимых документов.
Московский Комсомолец 01:42
Политика
Секретарь СНБО Украины заявил о надежде на обмен заключенными в пятницу
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоится в пятницу, 30 августа.
РБК 01:34
Происшествия
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолета "Уральских авиалиний" из-за столкновения со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
РИА Новости 01:52
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Политика
Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру
Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 21:28
Политика
Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.
РИА Новости вчера в 17:56
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН вчера в 05:31
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Происшествия
30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии
В Германии в ДТП с автобусом пострадало 30 человек. Авария произошла в федеральной земле Бранденбург.
РЕН ТВ вчера в 22:37
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК вчера в 05:31
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Политика
В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ вчера в 06:40
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
Экономика
Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа
По словам источников, в ходе первого этапа акции компании будут размещены на бирже в Саудовской Аравии, причем уже в 2019 году.
Финмаркет вчера в 10:39
Происшествия
Самолет FlyDubai вернулся в Ташкент из-за поломки во время полета
Самолет авиакомпании FlyDubai был вынужден вернуться в Ташкент из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 01:35
Кино
Скончался знаменитый французский актер Мишель Омон
В Париже в возрасте 82 лет умер актер Мишель Омон. Как пишет Le Figaro, информацию о смерти подтвердили представитель актера и его дочь.
Свободная Пресса 00:42
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 28 августа в 14:09
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня вчера в 06:37
Политика
Как относится к России новый глава парламента Украины
Верховная рада Украины избрала спикером парламента Дмитрия Разумкова, сообщил телеканал «112 Украина».
Rambler News Service вчера в 10:13
Политика
Верховная рада назначила новое правительство Украины
Верховная рада Украины вечером 29 августа утвердила состав нового правительства, который депутатам предложил ранее назначенный премьер-министр Алексей Гончарук.
REGNUM вчера в 14:35
Здоровье
Роскачество рассказало об опасности чипсов и картофеля фри
При приготовлении картофеля фри и чипсов образуются канцерогены, но в этих и многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид — токсичное вещество.
Известия 01:00