Финансы
КоммерсантъЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
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Новые медицинские специальности появятся в России
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На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
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Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
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Наргиз заверила, что во главе лейбла стоит не Фадеев, а Серябкина – бывшая солистка «Серебра».
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
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В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
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РИА Новости 01:43
Политика
Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
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Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
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Спорт
В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде
В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.
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Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
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Глава Росгвардии обвинил организаторов незаконных акций в провокациях
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