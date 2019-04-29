Экономика
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%ТАСС вчера в 07:08
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.
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Общество
Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.
Обновлено в 00:06
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!
Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков Рубина.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
В трудовом законодательстве четко закреплено: если отпуск пришелся на праздники, то он продлевается на количество праздничных дней.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы отреагировала на иск немецкого агентства к певице
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами
Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 01:01
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Обновлено вчера в 22:14