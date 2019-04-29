Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%ТАСС вчера в 07:08

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.

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