Экономика
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%ТАСС вчера в 07:08
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.
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Политика
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России
Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 09:27
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Общество
Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход
По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
В Киеве началась встреча избранного президента Украины Владимира Зеленского и предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.
Обновлено в 08:47
Авто
Появились первые изображения новой LADA Granta Sport
Напомним, дорестайлинговая LADA Granta Sport, выпускавшаяся «АвтоВАЗом» с 2013 по середину 2018 года, продавалась в России с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 и 114 л.с. Цены начинались от 534 900 рублей.
Обновлено в 09:01
Авто
Компания Isuzu зафиксировала рост продаж в марте на 14%
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Американские военные прибыли в ливийский город Мисрата
Американские военные прибыли в город Мисрата на северо-западе Ливии к востоку от столицы страны Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на источник в городе.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
В Белоруссии задержали бывшего начальника охраны Лукашенко
Белорусский Комитет госбезопасности (КГБ) задержал замглавы СБ страны, экс-начальника службы охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина, сообщает «Наша Нива».
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Росгвардия советует подружиться с соседями перед майскими праздниками
Владельцам жилья стоит установить технические средства охраны или же воспользоваться услугами профессиональных организаций, сообщил "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве
«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Экономика
Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое
«Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Обновлено вчера в 03:15
Гаджеты
ОС Windows 10 «потяжелеет» минимум до 32 Гбайт
Американский технологический гигант Microsoft изменил минимальные требования к операционной системе Windows 10 — популярная ОС, в частности, теперь требует больше свободного пространства на жестком диске.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза минувшие переговоры с Ким Чен Ыном
По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин проинформировал коллег о прошедшей встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о других многочисленных диалогах с иностранными лидерами во время визита президента в Китай.
Обновлено в 08:51
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов
Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30