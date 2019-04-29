Экономика
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%ТАСС вчера в 07:08
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Здоровье
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Кино
Новые «Фантастические твари» выйдут в 2021 году
Обновлено в 06:14
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота
Обновлено в 07:11
Наука
В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве
Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Прибыль Samsung Electronics упала на 60 процентов
Прибыль южнокорейской компании «Samsung Electronics» с начала года упала на 60 процентов.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Ртуть разлилась у жилого дома в Москве
У жилого дома на востоке Москвы разлилась ртуть. По данным РЕН ТВ, ЧП произошло у одного из зданий на проспекте Буденного.
Обновлено в 04:32
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР
Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе на мине, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:08
Футбол
Игбун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ по версии InStat Index
Нападающий Уфы Сильвестер Игбун стал лучшим футболистом 26-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Доход губернатора Кубани Кондратьева в 2018 году сократился на 5%
По сравнению с 2017 годом, доход губернатора сократился на 5%, а доход его жены вырос в 1,4 раза.
Обновлено в 06:46
Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева
Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Авто
В России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
30 апреля 2019 года в России стартовали продажи нового Kia ProCeed. Автомобиль сменил название и внешний вид.
Обновлено в 06:36
Авто
Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало 30 апреля на своей официальной странице в социальной сети Facebook первые фотографии прототипа российского кроссовера Aurus Komendant.
Обновлено в 07:22
Интернет
Платную подписку на Spotify оформило рекордное число пользователей
Музыкальный сервис Spotify преодолел отметку в 100 миллионов платных подписок, что на данный момент является рекордным показателем среди музыкальных сервисов.
Обновлено в 01:00
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество
Над Москвой в праздники разгонят облака
Для создания благоприятных метеоусловий в дни проведения праздничных парадов и народных гуляний 1 и 9 мая при необходимости тучи и облака в небе над Москвой разгонят, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54