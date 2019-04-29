Экономика

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%ТАСС вчера в 07:08

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.
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ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли

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Банк России подтвердил рост инфляционных ожиданий в апреле

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Рост инфляционных ожиданий не помеха для смягчения политики ЦБ

ПРАЙМ07:04

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ЦБ: инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний — снизились

Банки.рувчера в 06:23

Инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний – снизились - ЦБР

Финмаркетвчера в 05:53
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Чувство голода после еды может быть признаком диабета

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Происшествия

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Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
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Прибыль Samsung Electronics упала на 60 процентов

Прибыль южнокорейской компании «Samsung Electronics» с начала года упала на 60 процентов.
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Ртуть разлилась у жилого дома в Москве

У жилого дома на востоке Москвы разлилась ртуть. По данным РЕН ТВ, ЧП произошло у одного из зданий на проспекте Буденного.
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Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе на мине, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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Доход губернатора Кубани Кондратьева в 2018 году сократился на 5%

По сравнению с 2017 годом, доход губернатора сократился на 5%, а доход его жены вырос в 1,4 раза.
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Спорт

Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»

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Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
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Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
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Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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Жизнь россиян изменится с 1 мая

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