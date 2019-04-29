Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%ТАСС 07:08

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%

Политика Медведев летит к Пашиняну в Ереван Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 29 апреля, направится в Ереван, где встретится с армянским коллегой Николом Пашиняном.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Общество Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.

Футбол Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“» Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.

Общество Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

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