Экономика
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%ТАСС 07:08
Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4% с 9,1% в марте, сообщается в материалах ЦБ.
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Политика
Медведев летит к Пашиняну в Ереван
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 29 апреля, направится в Ереван, где встретится с армянским коллегой Николом Пашиняном.
Обновлено в 07:03
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено в 09:37
Общество
«Алые паруса» 2019 в Петербурге пройдут 23 июня
Обновлено в 11:37
Футбол
Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.
Обновлено в 16:29
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Кино
Warner Bros. назвала дату выхода третьей части «Фантастических тварей»
Представители американской киностудии Warner Bros. анонсировали выход третьей части популярной кинофраншизы «Фантастические звери».
Обновлено в 15:33
Политика
Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы
На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Наука
Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами
Обновлено в 06:42
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине
В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Гаити у посольства США началась стрельба
Неизвестный злоумышленник начал стрельбу у здания посольства США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Экс-супруга Меладзе благодарит певца за уход из семьи
Валерий и Ирина Меладзе развелись в 2014 году после почти 25 лет совместной жизни.
Обновлено в 07:06
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Наука
Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке
Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33