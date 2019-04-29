Инфляционные ожидания россиян в апреле повысились до 9,4%Коммерсантъ вчера в 06:33

В апреле инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев выросли до 9,4% (+ 0, 3 п. п.). В информационно-аналитическом комментарии ЦБ указано, что повышение ожиданий после снижения в два предыдущих месяца говорит о "сохранении негативного влияния временных факторов".

Инфляционные ожидания россиян в апреле повысились до 9,4%

Общество На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.

Общество Японский император Акихито отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.

Энергетика Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале выросла на 35% Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 34,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,28 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Гаджеты Грядёт анонс смартфона Moto E6: чип Snapdragon 430 и 5,45 дисплей В скором времени семейство недорогих смартфонов Moto пополнится моделью E6: информацию о характеристиках новинки раскрыл главный редактор ресурса XDA Developers.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.

Экономика Utair может прекратить работу из-за долгов Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Шоу-бизнес Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.

Происшествия На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Общество Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.

Политика Порошенко: 140 миллионов россиян взяли бы «святое гражданство» Украины Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Авто Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.

Наука Анализ крови указал на возможный биомаркер синдрома хронической усталости Американские медики разработали тест-систему для анализа крови на возможные биомаркеры синдрома хронической усталости, которая стопроцентно сработала в небольшом эксперименте на 40 добровольцах, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.

Футбол «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.

Кино Скончался режиссер Джон Синглтон В возрасте 51 года умер американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон.

Авто Opel распространил фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa В отличие от предшественника модель станет легче на 100 килограммов. В хэтчбеке изменится внешность, а также салон.

Здоровье Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.