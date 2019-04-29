Экономика
Инфляционные ожидания россиян в апреле повысились до 9,4%Коммерсантъ 06:33
В апреле инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев выросли до 9,4% (+ 0, 3 п. п.). В информационно-аналитическом комментарии ЦБ указано, что повышение ожиданий после снижения в два предыдущих месяца говорит о "сохранении негативного влияния временных факторов".
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам
На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".
Обновлено в 06:00
Политика
В Норвегии нашли российскую «военную белуху»
Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
Обновлено в 06:24
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Ростовчане спасли двоих детей от избивавшей их матери
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Музыка
Президент Туркменистана вместе с внуком зачитал рэп про коня
Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
Обновлено в 06:11
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Две станции красной ветки метро Москвы закроют 3 мая
В пятницу, 3 мая, станции «Саларьево» и «Румянцево» столичного метро будут закрыты в связи с работами по продлению Сокольнической линии.
Обновлено в 05:15
Космос
Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим
Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
Обновлено в 05:07
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 03:28
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Священник и попадья подрались с прохожими
Обновлено в 02:52
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Руководство Серовской поликлиники уволили после жалоб врачей на зарплаты
Около 20 сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» рассказали журналистам, что они получают зарплату ниже МРОТ.
Обновлено в 03:51
Общество
На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Спорт
Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Футбол
Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов
Ранее Стерлинг был признан лучшим молодым игроком по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 05:17