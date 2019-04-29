Экономика

Инфляционные ожидания россиян в апреле повысились до 9,4%Коммерсантъ 06:33

В апреле инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев выросли до 9,4% (+ 0, 3 п. п.). В информационно-аналитическом комментарии ЦБ указано, что повышение ожиданий после снижения в два предыдущих месяца говорит о "сохранении негативного влияния временных факторов".
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Инфляционные ожидания россиян в апреле повысились до 9,4%

Коммерсантъ06:33

ЦБ: Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в апреле повысились до 9,4%

ПРАЙМ05:49

Треть россиян уверовали в способность ЦБ достичь цели по инфляции

News.ru05:56

Инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний – снизились - ЦБР

Финмаркет05:53

ЦБ: инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний — снизились

Банки.ру06:23

Инфляционные ожидания населения в апреле выросли, ЦБ

АК&М06:47

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ В АПРЕЛЕ ПОВЫСИЛИСЬ ДО 9,4% С 9,1% В МАРТЕ -- ОБЗОР ЦБР

Financial One05:41
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
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Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
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Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам

На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".
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В Норвегии нашли российскую «военную белуху»

Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
Обновлено в 06:24
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ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
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Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
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Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Транспорт

Две станции красной ветки метро Москвы закроют 3 мая

В пятницу, 3 мая, станции «Саларьево» и «Румянцево» столичного метро будут закрыты в связи с работами по продлению Сокольнической линии.
Обновлено в 05:15
Космос

Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим

Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
Обновлено в 05:07
Кино

В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»

В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 03:28
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Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
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В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
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Диетологи назвали пять самых полезных перекусов

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Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
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Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
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Руководство Серовской поликлиники уволили после жалоб врачей на зарплаты

Около 20 сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» рассказали журналистам, что они получают зарплату ниже МРОТ.
Обновлено в 03:51
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На Свердловскую область обрушились метели и снегопады

Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Спорт

Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира

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Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Авто

Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
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Футбол

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Ранее Стерлинг был признан лучшим молодым игроком по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 05:17
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