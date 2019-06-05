Экономика
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%ТАСС 08:40
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
Обновлено в 05:17
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель с куклами
Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.
Обновлено в 07:13
Политика
США пытаются усилить напряженность в Арктике, заявили в МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Арктике, сказав, что Соединенные Штаты пытаются трансформировать регион в театр военных действий и усилить там напряженность.
Обновлено в 07:07
Политика
Зеленский обратился к России после обострения обстановки в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по Донбассу сделал заявление и обратился к Москве.
Обновлено в 08:15
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона
Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 08:32
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Интернет
Сотрудникам Tesla не дают жаловаться на работодателя
Как сообщает издание Verdict со ссылкой на разработчиков соцсети, пользователи, работающие в Tesla, жалуются, что не могут войти в свои аккаунты.
Обновлено в 07:52
Политика
Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Боснии и Герцеговине мигранты устроили массовую драку
Мигранты устроили массовую драку и напали на полицейских на западе Боснии и Герцеговины, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Путешествия
Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных
Как отметили в компании, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье (6 тыс. рублей против 2 тыс. рублей), а стоимость ночи в отеле 3* в Ялте обойдется на 38% дороже, чем в Римини (6,8 тыс. рублей против 4,9 тыс.).
Обновлено в 07:40
Общество
Росгидромет предупредил об ухудшении состояния воздуха в Москве
В целом степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки была повышенной, отмечает ведомство.
Обновлено в 07:32
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Футбол
В Португалии пройдёт финальный турнир Лиги наций
Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
Обновлено в 02:46
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Бывшая подруга Меган Маркл модель Лиззи Канди рассказала прессе, что общается со многими приятелями принца Гарри и со многими из них член королевской семьи практически перестал поддерживать связь.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель
Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Авто
Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?
Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
Обновлено в 02:00