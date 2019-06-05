Экономика

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%ТАСС 08:40

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в мае практически не изменились

Банки.ру08:41

Инфляционные ожидания россиян в мае стабилизировались

Финмаркет09:05

ЦБ РФ объявил о небольшом снижении инфляционных ожиданий россиян

Интересант08:47

ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян в мае

News.ru09:07

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

ТАСС08:40

Инфляционные ожидания населения снизились до 9,3%

Московский Комсомолец08:39

Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в мае снизились до 9,3%

ПРАЙМ08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Административное здание горит на востоке Москвы

Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Матвиенко предложила защищать россиян за рубежом на бюджетные деньги

Обновлено в 08:13
Финансы

Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей

Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Футбол

Хамес Родригес покинет «Баварию»

Обновлено вчера в 12:10
Общество

Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня

В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса

Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Общество

В Подмосковье создадут шесть тысяч дополнительных ясельных мест

Порядка шести тысяч дополнительных ясельных мест создадут в 2019 году в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Космос

Проблемы возникли у двигателя спутника «Ямал-601»

Изготовленный во Франции по заказу компании «Газпром космические системы» двигатель самого мощного отечественного гражданского телекоммуникационного спутника «Ямал-601» требует дополнительных проверок.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика

После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Авто

Компания Kia показала кроссовер Kia XCeed

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Политика

СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку

Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Мосгордума назначила выборы депутатов на 8 сентября

Ранее комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы одобрила назначение выборов в столичный парламент на 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 06:34
Культура

Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево

Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В США за бездействие при стрельбе в школе задержан бывший полицейский

В США задержан экс-полицейский, который охранял школу «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде (Флорида), где в феврале прошлого года произошла стрельба, унесшая жизни семнадцати человек.
Обновлено в 08:27
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Ранее 5 июня Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа

Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
Обновлено в 07:47
Кино

Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона

Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Политика

Отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС показал опрос

Опрос показал отношение украинцев к курсу страны на вступление в ЕС и НАТО.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное