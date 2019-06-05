Экономика
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%ТАСС 08:40
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Общество
Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 18:35
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Политика
Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года
Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.
Обновлено в 14:11
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В центре Москвы человек погиб под колесами поезда
Обновлено в 18:18
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено в 17:03
Политика
В Дании состоятся парламентские выборы
Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество
На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»
Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
Обновлено в 17:31
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ
Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ завершился домашней победой ЦСКА над «Химками» со счетом 106:85.
Обновлено в 14:50
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас
Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.
Обновлено в 19:52
Политика
Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что в отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко начато уголовное расследование по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Обновлено в 19:50
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Россия осудила новые санкции США против Кубы
Российская сторона решительно осуждает новые санкции США против Кубы, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:22
Политика
Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Наука
Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века
Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
Обновлено вчера в 05:30