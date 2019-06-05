Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%ТАСС 08:40

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Шоу-бизнес Певица Нюша впервые показала дочь Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.

Общество Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.

Общество В Петербурге открывается бордель с куклами Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.

Политика Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.

Авто Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7 В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Политика В Дании состоятся парламентские выборы Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Происшествия ФСБ задержала начальника колонии в Копейске Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ завершился домашней победой ЦСКА над «Химками» со счетом 106:85.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.

Происшествия Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.

Политика Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что в отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко начато уголовное расследование по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Политика Россия осудила новые санкции США против Кубы Российская сторона решительно осуждает новые санкции США против Кубы, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.