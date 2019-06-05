Экономика

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%ТАСС 08:40

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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ЦБ: повышение НДС перестало быть угрозой для цен

Ведомости13:17

Инфляционные ожидания населения снизились до 9,3%

Московский Комсомолец08:39

Инфляционные ожидания россиян в мае стабилизировались

Финмаркет09:05

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в мае практически не изменились

Банки.ру08:41

Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%

ТАСС08:40

ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян в мае

News.ru09:07

Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в мае снизились до 9,3%

ПРАЙМ08:16
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Общество

Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

Обновлено в 09:55
Гаджеты

Пользователи Huawei смогут оценить преимущества новой прошивки EMUI 9

По словам Huawei, прошивка EMUI 9 доступна для всей серии Huawei Mate 10, в том числе Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Mate RS, Mate 20 Lite, а также серии P20, P10 и бюджетной линейки Nova 3. Расширение оболочки на платформе Android 9 Pie стартовало в конце прошлого года.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Авто

Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн

Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Авто

Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина

Обновлено в 08:47
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Футбол

В ФК «Ростов» назначили нового гендиректора

Обновлено в 10:42
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 11:48
Музыка

Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно

Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Политика

Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Политика

Российский сухогруз занесло в воды Украины

Сухогруз под флагом России из-за шторма попал в территориальные воды Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 14:05
Происшествия

Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Обновлено в 13:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.
Обновлено в 02:12
Политика

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим самым близким другом

Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал российского лидера своим самым близким другом.
Обновлено в 11:50
Политика

Сайдик: Украина в Минске предложила снять блокаду с Донбасса

Представитель Украины на Минских переговорах Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 14:00
Политика

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко нашла способ есть гамбургеры и не поправляться

Обновлено в 11:30
Общество

В Петербурге открыли первый легальный бордель с секс-куклами

В заведении не будут работать реальные люди В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых секс-работниц будут куклы.
Обновлено в 06:31
Экономика

Россия договорилась о расширении поставок сельхозпродукции в КНР

Россия договорилась о расширении поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности, подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 12:38
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 12:01
Происшествия

Дацик пытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге

Обновлено в 13:05
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 05:17
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