Экономика
Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в мае снизились до 9,3%ПРАЙМ 08:16
Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились в мае на 0,1 процентного пункта — до 9,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
Россия призвала Запад образумить Приштину
Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В результате новой волны «минирований» в Москве проверили 250 объектов
Ни в одном случае угроза не подтвердилась. Предыдущая волна «минирований» прокатилась по России в январе 2019 года.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Транспорт
В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом
Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Футбол
Буффон в конце месяца покинет «ПСЖ»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покинет команду в конце месяца. Об этом сообщает Get French Football News.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина намерена увеличить грудь
Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Футбол
УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Полное истощение. Усталой Розе Сябитовой посоветовали бросить диету
Телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова пожаловалась на плохое самочувствие.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Экономика
«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае
"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Политика
Bloomberg: ЕС одобрил продление санкций в отношении России по Крыму
Издание сообщает о решении дипломатов Европейского союза продлить санкции в отношении Москвы.
Обновлено в 11:22
Общество
Покупателям за отказ от пластиковых пакетов обещают скидки в магазинах
Минприроды совместно с экспертами разрабатывает систему, чтобы ввести скидки в магазинах за отказ от загрязняющей природу упаковки, сообщает канал «Россия 24».
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Обновлено в 11:20
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии
Обновлено в 11:25
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Наука
Ученые: Печень может «видеть» свет
Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
Обновлено 03 июня в 08:48
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Общество
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21