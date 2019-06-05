Экономика
Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в мае снизились до 9,3%ПРАЙМ вчера в 08:16
Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились в мае на 0,1 процентного пункта — до 9,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Названа средняя ожидаемая зарплата начинающих специалистов в Кузбассе
Аналитики портала по поиску работы "Зарплата.ру" изучили почти 25 тысяч резюме кузбасских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет и выяснили, что студенты и начинающие специалисты в среднем надеются зарабатывать 17 827 рублей.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 6 сотрудников фирмы приобретали в других регионах продукцию из растительных жиров.
Обновлено в 02:16
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США
Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Интернет
Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль
Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Общество
Экологи составили рейтинг самых грязных регионов России
Самыми грязными регионами в России оказались Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США
В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля
В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04
Космос
Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
Начальника ЦНИИмаша обвинили в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал начальника Центра научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Романа Ковалёва.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:06