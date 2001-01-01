Экономика
Инфляционные ожидания аналитиков РФ продолжили снижение в июнеFinancial One 10:22
Предыдущий опрос, проведенный в конце мая, предполагал снижение ставки до 7,25% только в четвертом квартале этого года. ЦБР в середине июня принял решение сократить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50% и допустил возможность дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний .
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
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Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.
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