Предыдущий опрос, проведенный в конце мая, предполагал снижение ставки до 7,25% только в четвертом квартале этого года. ЦБР в середине июня принял решение сократить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50% и допустил возможность дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний .

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Авто В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.

Общество В России утвердили список запрещенных животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.

Экономика Определено влияние пенсионной реформы на экономику Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Происшествия «Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы «Аэрофлот» решил не отказываться от новых Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге» Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".

Политика Порошенко испугался встречи Путина и Трампа Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.

Шоу-бизнес Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Происшествия Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Игры Hunt: Showdown получила дату официального релиза на ПК и консолях Компания Crytek объявила, что официальный релиз Hunt: Showdown на ПК и Xbox One состоится 20 августа.

Политика Иран подтвердил, что остается в рамках СВПД Иран на встрече совместной комиссии по СВПД в Вене подтвердил, что остается в сделке, заявил журналистам директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.