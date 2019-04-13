Футбол
Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизмаiReactor 11:05
Своё отношение к проблеме расизма выразил руководитель Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Президент ФИФА заявил, что организация намерена бороться с проявлениями нетерпимости, «будь то на профессиональном уровне или на школьной площадке».
Читать в источнике
Оценить
В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Происшествия
НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени
Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО).
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В Китае начались испытания боевого корабельного лазера
Обновлено вчера в 08:34
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Хоккей
Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ
Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
Обновлено в 11:50
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Авто
Составлен рейтинг самых необычных автомобилей
Эксперты составили рейтинг самых необычных автомобилей, попавших в книгу рекордов Гиннеса.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Интернет
Microsoft сообщила о взломе почты Outlook
Microsoft подтвердила изданию TechCrunch, что были взломаны учетные записи, использующих веб-службы электронной почты @ msn.com и @ hotmail.com.
Обновлено в 14:12
Происшествия
СМИ сообщили о нападении на певицу «Геликон-Оперы» в Москве
Неизвестный в Москве напал на певицу «Геликон-Оперы» Меланию Заридзе.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Политика
Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 07:46
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Футбол
Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»
На 74-й минуте «Атлетико» удвоил преимущество усилиями форварда Альваро Мораты, установившего окончательный счёт в матче.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14